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Президент Таджикистана: Придаем важное значение укреплению отношений с Азербайджаном

Президент Таджикистана: Придаем важное значение укреплению отношений с Азербайджаном Мы придаем важное значение дальнейшему укреплению отношений с Азербайджаном во всех форматах.
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 15:49
Президент Таджикистана: Придаем важное значение укреплению отношений с Азербайджаном

Мы придаем важное значение дальнейшему укреплению отношений с Азербайджаном во всех форматах.

Как сообщает Report, об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил 5 апреля в Душанбе на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Взаимоотношения наших народов имеют давние добрые традиции. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные отношения развиваются по многим направлениям. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению во всех форматах.

Готов сегодня обсудить с Вами состояние и перспективы взаимодействия наших стран, а также международные и региональные вопросы", - заявил Эмомали Рахмон.

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Версия на английском языке Emomali Rahmon: Tajikistan–Azerbaijan ties are developing in many areas
Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon: "Azərbaycanla münasibətlərin bütün formatlarda daha da möhkəmlənməsinə böyük əhəmiyyət veririk"

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