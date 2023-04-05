Президент Таджикистана: Придаем важное значение укреплению отношений с Азербайджаном

Мы придаем важное значение дальнейшему укреплению отношений с Азербайджаном во всех форматах.

Мы придаем важное значение дальнейшему укреплению отношений с Азербайджаном во всех форматах.

Как сообщает Report, об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил 5 апреля в Душанбе на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Взаимоотношения наших народов имеют давние добрые традиции. Отрадно, что сегодня наши межгосударственные отношения развиваются по многим направлениям. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению во всех форматах.

Готов сегодня обсудить с Вами состояние и перспективы взаимодействия наших стран, а также международные и региональные вопросы", - заявил Эмомали Рахмон.