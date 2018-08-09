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    Президент Таджикистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ 9 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. 

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.

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