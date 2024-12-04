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Президент Таджикистана позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Таджикистана позвонил Ильхаму Алиеву 4 декабря президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
4 декабря 2024 г. 15:01
Президент Таджикистана позвонил Ильхаму Алиеву

4 декабря президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе телефонного разговора президент Эмомали Рахмон поздравил с успешной организацией COP29 и подчеркнул важность ее результатов с точки зрения продвижения глобальной климатической повестки.

Поблагодарив за поздравления, президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил участие Эмомали Рахмона в Саммите лидеров COP29 и в целом активный вклад таджикской делегации в дискуссии.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также вопросам сотрудничества в рамках предстоящего председательства Таджикистана в СНГ.

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Версия на английском языке President of Tajikistan phones Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Tacikistan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

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