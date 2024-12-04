Президент Таджикистана позвонил Ильхаму Алиеву

4 декабря президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

4 декабря президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе телефонного разговора президент Эмомали Рахмон поздравил с успешной организацией COP29 и подчеркнул важность ее результатов с точки зрения продвижения глобальной климатической повестки.

Поблагодарив за поздравления, президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил участие Эмомали Рахмона в Саммите лидеров COP29 и в целом активный вклад таджикской делегации в дискуссии.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также вопросам сотрудничества в рамках предстоящего председательства Таджикистана в СНГ.