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Президент Таджикистана поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Таджикистана поздравил президента Ильхама Алиева Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
23 мая 2023 г. 20:54
Президент Таджикистана поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Мне доставляет огромное удовольствие от имени таджикского народа и от себя лично направить Вам и всему дружественному народу Азербайджана наши искренние и сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника страны.

Благодаря Вашей дальновидной и созидательной политике Азербайджан добился грандиозных результатов на пути прогресса и процветания, повышая тем самым свой авторитет на международной арене.

Мы удовлетворены конструктивной атмосферой двусторонних отношений и, конечно же, динамичным развитием взаимовыгодного взаимодействия наших стран, отвечающего коренным интересам двух народов.

C теплотой вспоминаю наши недавние встречи в ходе Вашего государственного визита в Таджикистан. Убежден, что практическая реализация достигнутых в рамках этого визита договоренностей придаст новый импульс плодотворному таджикско-азербайджанскому сотрудничеству, ориентированному на долгосрочную перспективу.

Убежден, что, прилагая совместные усилия, мы выведем наше двустороннее партнерство к новым горизонтам развития на благо наших народов и стран.

От всей души желаю Вам, дорогой Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и новых успехов на Вашем ответственном посту, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и неуклонного процветания".

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

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