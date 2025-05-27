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Президент Таджикистана поздравил Ильхама Алиева

Президент Таджикистана поздравил Ильхама Алиева Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 14:03
Президент Таджикистана поздравил Ильхама Алиева

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Мне доставляет огромное удовольствие направить Вам и всему дружественному народу Азербайджанской Республики сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника страны.

Сегодня Азербайджан под Вашим дальновидным руководством неуклонно идет вперед в своем развитии. Укрепляется авторитет страны и на международной арене.

Таджикистан и Азербайджан связывают исторические традиции отношений дружбы и доброго общения.

Всестороннее поступательное развитие таджикско-азербайджанских отношений стратегического партнерства занимает важное место в системе внешнеполитических приоритетов Таджикистана.

Выражаю уверенность в том, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять наши межгосударственные отношения, используя имеющийся в наших странах огромный потенциал.

Желаю Вам, дорогой Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и новых успехов, а братскому народу дружественного Азербайджана – мира, благополучия и неуклонного процветания".

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Версия на английском языке President of Tajikistan congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Tacikistan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

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