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Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан

Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Азербайджан с рабочим визитом.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 09:04
Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Азербайджан с рабочим визитом.

Об этом американскому бюро Report сказал глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, который находится с визитом в Нью-Йорке в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр подчеркнул, что таджикско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне.

"Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил нашу страну с рабочим визитом. В рамках визита лидеры двух стран подписали ряд очень важных документов по двустороннему сотрудничеству. Также, несколько дней назад мы организовали 5-ю Консультативную встречу глав государств Центральной Азии. Глава нашего государства Эмомали Рахмон пригласил президента Ильхама Алиева на эту встречу в качестве почетного гостя. Мы остались очень довольны участием президента Азербайджана во встрече", - подчеркнул глава таджикского МИД.

"В скором времени в Баку состоится саммит по Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (SPECA). Таджикистан готовится к участию в саммите на уровне главы государства", - добавил С.Мухриддин.

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Версия на английском языке Tajik President to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon Azərbaycana səfər edəcək

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