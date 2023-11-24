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Президент Таджикистана посетил выставку СПЕКА в Бакинском экспо-центре

Президент Таджикистана посетил выставку СПЕКА в Бакинском экспо-центре Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в рамках рабочего визита в Азербайджан посетил выставки под названием "Выставка стран СПЕКА: региональное сотрудничество для устойчивого развития" в Бакинском экспо-центре.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 10:26
Президент Таджикистана посетил выставку СПЕКА в Бакинском экспо-центре

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках рабочего визита в Азербайджан посетил выставку под названием "Выставка стран СПЕКА: региональное сотрудничество для устойчивого развития" в Бакинском экспо-центре.

Как сообщает Report, Эмомали Рахмон посетил стенды стран-участниц СПЕКА, в том числе Таджикистана.

На стендах демонстрируются образцы продукции государственных предприятий и частных компаний.. Все стенды оформлены Азербайджаном в едином дизайновом формате.

Баку принимает Неделю СПЕКА – Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии. Государствами-участниками программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан.

В рамках недели сегодня начинает работу саммит, посвященный 25-й годовщине СПЕКА. В мероприятии примут участие лидеры стран СПЕКА и другие высокопоставленные официальные лица.

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Версия на английском языке ФотоTajik president visits SPECA exhibition at Baku Expo Center
Версия на азербайджанском языке ФотоTacikistan Prezidenti SPECA sərgisini ziyarət edib

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