Президент Таджикистана посетил выставку СПЕКА в Бакинском экспо-центре

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в рамках рабочего визита в Азербайджан посетил выставки под названием "Выставка стран СПЕКА: региональное сотрудничество для устойчивого развития" в Бакинском экспо-центре.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках рабочего визита в Азербайджан посетил выставку под названием "Выставка стран СПЕКА: региональное сотрудничество для устойчивого развития" в Бакинском экспо-центре.

Как сообщает Report, Эмомали Рахмон посетил стенды стран-участниц СПЕКА, в том числе Таджикистана.

На стендах демонстрируются образцы продукции государственных предприятий и частных компаний.. Все стенды оформлены Азербайджаном в едином дизайновом формате.

Баку принимает Неделю СПЕКА – Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии. Государствами-участниками программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан.

В рамках недели сегодня начинает работу саммит, посвященный 25-й годовщине СПЕКА. В мероприятии примут участие лидеры стран СПЕКА и другие высокопоставленные официальные лица.