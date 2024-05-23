Президент Таджикистана поприветствовал проведение Азербайджаном COP29 в этом году

Приветствуем проведение Азербайджаном в этом году очередной сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Приветствуем проведение Азербайджаном в этом году очередной сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал в заявлении для прессы по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.