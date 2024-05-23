О нас

Президент Таджикистана поприветствовал проведение Азербайджаном COP29 в этом году

Президент Таджикистана поприветствовал проведение Азербайджаном COP29 в этом году Приветствуем проведение Азербайджаном в этом году очередной сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Внешняя политика
23 мая 2024 г. 13:46
Президент Таджикистана поприветствовал проведение Азербайджаном COP29 в этом году

Приветствуем проведение Азербайджаном в этом году очередной сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал в заявлении для прессы по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
В Баку приступили к сносу моста Джаваншира
ФотоВ Баку приступили к сносу моста Джаваншира
20 мая 2024 г. 17:15
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi