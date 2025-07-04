Президент Таджикистана прибыл в Азербайджан на саммит ОЭС

Президент Таджикистана отбыл в Азербайджан на саммит ОЭС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Азербайджан для участия в заседании лидеров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report, самолет таджикского лидера приземлился в Физулинском международном аэропорту.

В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Его встречали министр науки и образования Эмин Амруллаев и другие официальные лица.

09:22

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Азербайджан для участия в заседании лидеров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу таджикского лидера, в ходе визита Эмомали Рахмона сопровождают министр иностранных дел, помощники президента по вопросам зарубежных связей и по экономическим вопросам, министры экономического развития и торговли, транспорта и другие официальные лица.

Отметим, что саммит лидеров ОЭС стартует сегодня в городе Ханкенди с участием высоких делегаций 10 стран-членов, в том числе Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. В качестве наблюдателя в саммите участвует и делегация ТРСК.