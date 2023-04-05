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Президент Таджикистана: Объем товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу сторон

Президент Таджикистана: Объем товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу сторон Мы подробно обсудили торгово-экономическое взаимодействие. Согласились, что объём товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу, который имеется у сторон. В этой связи договорились принять неотложные меры по его увеличению.
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 20:53
Президент Таджикистана: Объем товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу сторон

Мы подробно обсудили торгово-экономическое взаимодействие. Согласились, что объём товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу, который имеется у сторон. В этой связи договорились принять неотложные меры по его увеличению.

Как передает Report, об этом сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

«В рамках переговоров мы отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций, промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспорта и в топливно-энергетическом комплексе», - добавил президент Таджикистана.

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Версия на английском языке Tajik President:Volume of trade between our countries does not meet potential parties have
Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon: "Ölkələrimiz arasında əmtəə dövriyyəsinin həcmi malik olduğumuz potensiala uyğun deyil"

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