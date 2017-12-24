Президент Таджикистана направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в честь его дня рождения.

Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Ваш высокий профессионализм и опирающаяся на широкую поддержку азербайджанского общества созидательная политика на посту главы государства неизменно способствуют дальнейшему процветанию дружественного Азербайджана и росту его международного авторитета.

Мы также видим Ваш большой вклад в достигнутом уровне политического доверия и взаимодействия между Таджикистаном и Азербайджаном и продолжение диалога на высшем уровне считаем важным фактором их последовательного укрепления.

Выражаю уверенность в том, что благодаря нашим совместным усилиям отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и впредь будут развиваться на благо наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира и прогресса.