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Президент: Существуют широкие возможности для развития сотрудничества между Азербайджаном и Ганой

Президент: Существуют широкие возможности для развития сотрудничества между Азербайджаном и Ганой Поддержка и доверие, оказываемые Ганой председательству Азербайджана в Движении неприсоединения, высоко ценятся нашей страной.
Внешняя политика
14 февраля 2023 г. 16:12
Президент: Существуют широкие возможности для развития сотрудничества между Азербайджаном и Ганой

Поддержка и доверие, оказываемые Ганой председательству Азербайджана в Движении неприсоединения, высоко ценятся нашей страной.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Гана в нашей стране Охенебы Лесли Акуи Акяи Опоку-Варе.

Отметив, что в следующем месяце Азербайджан будет принимать очередной саммит в рамках Движения неприсоединения, посвященный постковидному миру, с участием стран контактной группы, глава государства подчеркнул, что существуют широкие возможности для развития политических связей, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Президент сообщил, что около 10 студентов из Ганы получают высшее образование в различных учебных заведениях нашей страны в рамках образовательного гранта, выделенного Азербайджаном странам-членам Движения неприсоединения.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan ilə Qana arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar var"

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