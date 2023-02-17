Президент: Существуют большие возможности для сотрудничества с немецкими компаниями в области возобновляемой энергии

В рамках "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030" определены стратегические приоритеты развития экономики Азербайджана, имеются широкие возможности для сотрудничества с немецкими компаниями в этой сфере.

В рамках "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030" определены стратегические приоритеты развития экономики Азербайджана, имеются широкие возможности для сотрудничества с немецкими компаниями в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с генеральным исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом в рамках визита в Мюнхен.

Отметив реализуемые проекты с целью развития возобновляемой энергетики в Азербайджане, партнерство между Европейским Союзом и нашей страной в энергетическом секторе, глава государства подчеркнул значение стратегического документа в сфере энергетики, подписанного в прошлом году между Азербайджаном и Европейским Союзом с участием председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Сообщив, что наша страна обладает крупным потенциалом возобновляемой энергии как в азербайджанском секторе Каспийского моря, так и на суше, Президент Ильхам Алиев сказал, что в рамках партнерства с Европейским Союзом принимаются меры по развитию данного проекта. Было подчеркнуто, что существуют большие возможности для сотрудничества с немецкими компаниями в этой области.