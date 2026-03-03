Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Президент: Стратегическое партнерство с США превращает энергетические планы Азербайджана в реальность

    Внешняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 15:20
    Стратегическое партнерство с США превращает энергетические планы Азербайджана в реальность.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

    Глава государства отметил, что Хартия о стратегическом партнерстве между США и Азербайджаном охватывает широкий спектр направлений, включая искусственный интеллект, энергетику, связность и другие сферы.

    "Реализация наших планов, имея в качестве стратегического партнера самую могущественную страну – Соединенные Штаты, - кажется абсолютно реалистичной. Мы инвестировали и продолжаем инвестировать в гидроэлектростанции. Эти проекты реализуются на территориях, освобожденных от армянской оккупации. На данный момент к нашей системе уже подключены гидроэлектростанции мощностью 307 мегаватт, и мы планируем почти вдвое увеличить эту мощность, возможно, за два-три года, что даст нам дополнительный потенциал и обеспечит нас дешевой энергией", - добавил президент.

    İlham Əliyev: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlıq Azərbaycanın enerji planlarını reallığa çevirir

