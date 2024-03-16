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Президент США: Подтверждаем свою приверженность достижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Президент США: Подтверждаем свою приверженность достижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают свою неизменную приверженность достижению прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 12:57
Президент США: Подтверждаем свою приверженность достижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией

Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают свою неизменную приверженность достижению прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"В то время, когда мы отмечаем период обновления и размышлений, Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают свою неизменную приверженность партнерству между нашими странами и достижению прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, который будет способствовать безопасности в регионе для будущих поколений. В течение этого года желаю работать вместе с Вами для продвижения региональных связей и расширения экономического развития", - говорится в письме.

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Версия на английском языке Biden: US reaffirms its enduring commitment to durable Azerbaijan-Armenia peace
Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidenti: Azərbaycan və Ermənistan arasında möhkəm sülhə nail olunmasına davamlı sadiqliyimizi təsdiq edirik

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