Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый господин Президент.

В то время, когда в Баку проводится Международная выставка "Нефть и газ Каспия", передаю Вам и народу Азербайджана свои наилучшие пожелания. За более чем 30 лет Азербайджан и Соединенные Штаты Америки выстроили прочное партнерство – от борьбы с транснациональными угрозами до инклюзивного экономического развития.

Это мероприятие подчеркивает общую приверженность наших стран безопасному и чистому энергетическому будущему. Азербайджан играет важную роль в реализации этих усилий. Азербайджан помогает удовлетворению глобальной потребности в надежном энергоснабжении – от развития Среднего коридора, включая Южный газовый коридор, до содействия диверсификации энергии, которая повышает энергоустойчивость. Меня радуют усилия Азербайджана по достижению глобальных климатических целей, в том числе инициативы по развитию возобновляемых источников энергии и усилению энергоэффективности.

США будут поддерживать Азербайджан в реализации этих мер, а также проведении реформ, которые будут способствовать верховенству закона и расширению возможностей для азербайджанского народа. Кроме того, мы продолжим поддерживать справедливый и устойчивый мир, который будет способствовать безопасности и процветанию на Южном Кавказе для будущих поколений.

Искренне желаю продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы".