Президент США: Азербайджан может сыграть большую лидерскую роль

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"Прошу принять наилучшие пожелания в связи с 26-й годовщиной проведения Международной выставки "Нефть и газ Каспия". Азербайджан в своей истории никогда еще не был таким благополучным и привязанным к глобальной экономике, как сегодня. Добываемые в Азербайджане нефть и газ, включая Южный газовый коридор, продолжают увеличивать стабильность на мировых энергетических рынках".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с проведением XXVI Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия".

Д.Трамп подчеркнул, что Азербайджан, наладив партнерство с Туркменистаном и другими потенциальными поставщиками, такими как страны Восточно-Средиземноморского бассейна, может сыграть большую лидерскую роль: "Самое время расширять успехи Вашей страны.

Соединенные Штаты Америки поддерживают Ваши усилия по привлечению иностранных инвестиций и продолжению экономических реформ, которые послужат поощрению инноваций. Экономический успех Азербайджана будет способствовать обеспечению стабильности во всем регионе.

Желаю продолжения нашего сотрудничества для того, чтобы нашими совместными усилиями Южный Кавказ был более спокойным, демократическим и процветающим".