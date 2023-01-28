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Президент: Сражаясь в войне, мы положили конец оккупации и восстановили справедливость

Президент: Сражаясь в войне, мы положили конец оккупации и восстановили справедливость Азербайджан положил конец почти 30-летней оккупации военно-политическими средствами, восстановил свою территориальную целостность и сам выполнил требования четырех резолюций Совета Безопасности ООН. В то время, как ООН сама должна была выполнить требовани
Внешняя политика
28 января 2023 г. 17:12
Президент: Сражаясь в войне, мы положили конец оккупации и восстановили справедливость

Азербайджан положил конец почти 30-летней оккупации военно-политическими средствами, восстановил свою территориальную целостность и сам выполнил требования четырех резолюций Совета Безопасности ООН. В то время, как ООН сама должна была выполнить требования этих резолюций.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы.

Глава государства подчеркнул, что именно этим и продиктована необходимость реформ Совета Безопасности ООН: "Потому что мы ждали выполнения этих резолюций почти 30 лет, но так его и не увидели. То есть здесь господствовали и двойные стандарты, и дискриминация. Сражаясь в этой войне, мы положили конец оккупации и восстановили справедливость. Сейчас мы строим и созидаем на освобожденных землях, и, видя все руины, мы еще раз понимаем, от какой беды спасли Азербайджан и регион".

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