О нас

Президент: Создание независимого Палестинского государства положит конец израильско-палестинскому конфликту

Президент: Создание независимого Палестинского государства положит конец израильско-палестинскому конфликту В израильско-палестинском вопросе наша позиция также остается неизменной. Мы всегда были сторонниками создания, то есть существования двух государств. Создание независимого Палестинского государства положит конец этому конфликту.
Внешняя политика
8 января 2025 г. 09:12
Президент: Создание независимого Палестинского государства положит конец израильско-палестинскому конфликту

В израильско-палестинском вопросе наша позиция также остается неизменной. Мы всегда были сторонниками создания, то есть существования двух государств. Создание независимого Палестинского государства положит конец этому конфликту.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

это должен понимать каждый. Как вам известно, мы многие годы оказываем Палестинскому государству поддержку – и политическую, и моральную, и материальную. И это продолжается. На протяжении долгих лет в Азербайджане функционирует посольство Палестины. Мы тоже открыли свое представительство в Палестине и, конечно же, чем скорее завершится этот конфликт и в Газе будет объявлено перемирие, тем лучше будет для всех. Мы желаем этого и берем здесь за основу деятельность Исламской лиги. Потому что это главным образом вопрос арабского мира, и здесь мы разделяем позицию организации арабского мира – Арабской лиги. Мы активно участвовали и будем участвовать во всех мероприятиях Организации исламского сотрудничества, - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Müstəqil Fələstin dövlətinin yaranması münaqişəyə son qoyacaq

Самое важное

Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
Ильхам Алиев: Мы можем поднять американо-азербайджанские отношения на стратегический уровень
7 января 2025 г. 23:27
В интервью телеканалам президент Азербайджана поделился взглядами на процессы на Ближнем Востоке
В интервью телеканалам президент Азербайджана поделился взглядами на процессы на Ближнем Востоке
7 января 2025 г. 22:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi