Президент: Создание независимого Палестинского государства положит конец израильско-палестинскому конфликту

В израильско-палестинском вопросе наша позиция также остается неизменной. Мы всегда были сторонниками создания, то есть существования двух государств. Создание независимого Палестинского государства положит конец этому конфликту.

В израильско-палестинском вопросе наша позиция также остается неизменной. Мы всегда были сторонниками создания, то есть существования двух государств. Создание независимого Палестинского государства положит конец этому конфликту.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

это должен понимать каждый. Как вам известно, мы многие годы оказываем Палестинскому государству поддержку – и политическую, и моральную, и материальную. И это продолжается. На протяжении долгих лет в Азербайджане функционирует посольство Палестины. Мы тоже открыли свое представительство в Палестине и, конечно же, чем скорее завершится этот конфликт и в Газе будет объявлено перемирие, тем лучше будет для всех. Мы желаем этого и берем здесь за основу деятельность Исламской лиги. Потому что это главным образом вопрос арабского мира, и здесь мы разделяем позицию организации арабского мира – Арабской лиги. Мы активно участвовали и будем участвовать во всех мероприятиях Организации исламского сотрудничества, - подчеркнул глава государства.