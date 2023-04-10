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Президент: Союзнические отношения – это прочный фундамент будущего развития взаимодействия между Азербайджаном и Казахстаном

Президент: Союзнические отношения – это прочный фундамент будущего развития взаимодействия между Азербайджаном и Казахстаном Союзнические отношения между Азербайджаном и Казахстаном – это прочный фундамент будущего развития нашего взаимодействия.
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 21:38
Президент: Союзнические отношения – это прочный фундамент будущего развития взаимодействия между Азербайджаном и Казахстаном

Союзнические отношения между Азербайджаном и Казахстаном – это прочный фундамент будущего развития нашего взаимодействия.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

"Сегодня мы его (взаимодействие) наполняем конкретным содержанием, и те решения, которые были приняты в августе в Баку, сегодня уже реализуются. В том числе и, как отметил президент Токаев, по началу транзита казахстанской нефти через Азербайджан, началу серьезной работы по объединению транспортно-логистических инфраструктур наших стран для того, чтобы в полной мере задействовать возможности Срединного коридора", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: Alliance relations between our countries are solid foundation for the future development of our mutual activity
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Müttəfiqlik münasibətləri qarşılıqlı fəaliyyətimizin gələcək inkişafının möhkəm təməlidir"

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