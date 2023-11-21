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Глава Союза гваделупских женщин: Борьба с колониальной Францией продолжается

Глава Союза гваделупских женщин: Борьба с колониальной Францией продолжается Борьба Гваделупы с колониальной Францией продолжается по сей день.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 14:42
Глава Союза гваделупских женщин: Борьба с колониальной Францией продолжается

Борьба Гваделупы с колониальной Францией продолжается до сих пор.

Об этом Report заявила президент Союза гваделупских женщин, участница прошедшей в Баку конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" Кетти Ломбион.

"Наша ассоциация была учреждена для обеспечения прав женщин и детей. Мы также боремся со всеми видами дискриминации",- рассказала она.

По словам Ломбион, народ Гваделупы неоднократно выражал свой протест французскому правительству в связи с дискриминацией.

"Мы должны добиться полной деколонизации. И такого рода мероприятия могут внести свой вклад в это дело", - добавила она.

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Версия на английском языке Head of Guadeloupe Women's Union: Fight against colonial France continues
Версия на азербайджанском языке Qvadelupa Qadınlar İttifaqının rəhbəri: “Fransanın müstəmləkə siyasətinə qarşı mübarizə bu günə qədər davam edir”

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