Глава Союза гваделупских женщин: Борьба с колониальной Францией продолжается

Борьба Гваделупы с колониальной Францией продолжается по сей день.

Борьба Гваделупы с колониальной Францией продолжается до сих пор.

Об этом Report заявила президент Союза гваделупских женщин, участница прошедшей в Баку конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" Кетти Ломбион.

"Наша ассоциация была учреждена для обеспечения прав женщин и детей. Мы также боремся со всеми видами дискриминации",- рассказала она.

По словам Ломбион, народ Гваделупы неоднократно выражал свой протест французскому правительству в связи с дискриминацией.

"Мы должны добиться полной деколонизации. И такого рода мероприятия могут внести свой вклад в это дело", - добавила она.