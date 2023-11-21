Глава Союза гваделупских женщин: Борьба с колониальной Францией продолжается

Борьба Гваделупы с колониальной Францией продолжается до сих пор.
Об этом Report заявила президент Союза гваделупских женщин, участница прошедшей в Баку конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" Кетти Ломбион.
"Наша ассоциация была учреждена для обеспечения прав женщин и детей. Мы также боремся со всеми видами дискриминации",- рассказала она.
По словам Ломбион, народ Гваделупы неоднократно выражал свой протест французскому правительству в связи с дискриминацией.
"Мы должны добиться полной деколонизации. И такого рода мероприятия могут внести свой вклад в это дело", - добавила она.