Президент: Совместная деятельность по углублению межкультурного диалога может иметь большое значение

В ходе сегодняшней беседы мы также провели обмен мнениями об углублении межкультурного диалога, поделились нашим опытом. Считаю, что совместная деятельность и в этом направлении может иметь большое значение.

В ходе сегодняшней беседы мы также провели обмен мнениями об углублении межкультурного диалога, поделились нашим опытом. Считаю, что совместная деятельность и в этом направлении может иметь большое значение.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович.

Подчеркнув, что и Босния и Герцеговина и Азербайджан являются многоконфессиональными странами, Президент Ильхам Алиев отметил: "В наших странах проживает много этнических групп, и их проживание в условиях мира, спокойствия, дружбы, братства является главным условием стабильности. Здесь тоже имеются прекрасные возможности для обмена мнениями, обмена опытом, совместной деятельности, в том числе взаимодействия в сфере науки, образования, в рамках неправительственных организаций".