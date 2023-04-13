О нас

Президент: Совместная деятельность по углублению межкультурного диалога может иметь большое значение

Президент: Совместная деятельность по углублению межкультурного диалога может иметь большое значение В ходе сегодняшней беседы мы также провели обмен мнениями об углублении межкультурного диалога, поделились нашим опытом. Считаю, что совместная деятельность и в этом направлении может иметь большое значение.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 17:31
Президент: Совместная деятельность по углублению межкультурного диалога может иметь большое значение

В ходе сегодняшней беседы мы также провели обмен мнениями об углублении межкультурного диалога, поделились нашим опытом. Считаю, что совместная деятельность и в этом направлении может иметь большое значение.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович.

Подчеркнув, что и Босния и Герцеговина и Азербайджан являются многоконфессиональными странами, Президент Ильхам Алиев отметил: "В наших странах проживает много этнических групп, и их проживание в условиях мира, спокойствия, дружбы, братства является главным условием стабильности. Здесь тоже имеются прекрасные возможности для обмена мнениями, обмена опытом, совместной деятельности, в том числе взаимодействия в сфере науки, образования, в рамках неправительственных организаций".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Joint activity towards deepening of intercultural dialogue can be of great importance
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Mədəniyyətlərarası dialoqun dərinləşməsi ilə bağlı birgə fəaliyyətin böyük önəmi ola bilər"

Экслюзивные новости

Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi