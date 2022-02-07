Президент Совета ЕС поприветствовал возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих

Шарль Мишель: ЕС поддерживает стабильность и процветание в регионе

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель поприветствовал выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Передача Армении восьми армянских военнослужащих – еще один сигнал позитивных изменений после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. ЕС поддерживает стабильность и процветание в регионе",- написал он.

Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул Армении 8 военнослужащих армянского происхождения.