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Президент Совета ЕС поприветствовал возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих

Президент Совета ЕС поприветствовал возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих Шарль Мишель: ЕС поддерживает стабильность и процветание в регионе
Внешняя политика
7 февраля 2022 г. 14:40
Президент Совета ЕС поприветствовал возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель поприветствовал выдачу Азербайджаном Армении восьми армянских военнослужащих.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Передача Армении восьми армянских военнослужащих – еще один сигнал позитивных изменений после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. ЕС поддерживает стабильность и процветание в регионе",- написал он.

Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул Армении 8 военнослужащих армянского происхождения.

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Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel Azərbaycanın 8 hərbçini Ermənistana qaytarmasına münasibət bildirib

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