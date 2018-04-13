Президент Совета ЕС Дональд Туск поздравил Президента Ильхама Алиева

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ 13 апреля президент Совета Европейского Союза Дональд Туск поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с победой на выборах.

Как передает Report, поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Президент, дорогой Ильхам.

Хочу передать Вам самые добрые пожелания по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

Надеюсь, что в новый период Вашего президентства отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом станут еще глубже посредством проводимых переговоров по новому широкому двустороннему соглашению, основанному на общих фундаментальных ценностях и принципах, а также наших глобальных политических и экономических интересах.

Я также искренне желаю продолжения нашей с Вами деятельности во имя достижения таких общих целей, как стабильность и благосостояние в регионе, развитие сотрудничества в рамках Восточного партнерства с целью дальнейшего усиления участия и поддержки Европейского Союза.

Прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении".