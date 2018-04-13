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    Президент Совета ЕС Дональд Туск поздравил Президента Ильхама Алиева

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ 13 апреля президент Совета Европейского Союза Дональд Туск поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с победой на выборах.

    Как передает Report, поздравительном письме говорится:

    "Уважаемый Президент, дорогой Ильхам.

    Хочу передать Вам самые добрые пожелания по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики.

    Надеюсь, что в новый период Вашего президентства отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом станут еще глубже посредством проводимых переговоров по новому широкому двустороннему соглашению, основанному на общих фундаментальных ценностях и принципах, а также наших глобальных политических и экономических интересах.

    Я также искренне желаю продолжения нашей с Вами деятельности во имя достижения таких общих целей, как стабильность и благосостояние в регионе, развитие сотрудничества в рамках Восточного партнерства с целью дальнейшего усиления участия и поддержки Европейского Союза.

    Прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении". 

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