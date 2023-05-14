Президент Совета ЕС: Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Алматинской декларации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подтвердили приверженность Алматинской декларации 1991 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подтвердили приверженность Алматинской декларации 1991 года.

Как передает командированный в Брюссель корреспондент Report, об этом сказал председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель в своем заявлении по итогам трехсторонней встречи.

"Лидеры двух страны подтвердили приверженность Алматинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (площадью 29 800 квадратных километров) и Азербайджана (86 600 квадратных километров)", - заявил Ш.Мишель.

Окончательная делимитация границ между двумя странами будет согласована путем дальнейших переговоров, добавил он.