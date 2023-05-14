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Президент Совета ЕС: Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Алматинской декларации

Президент Совета ЕС: Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Алматинской декларации Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подтвердили приверженность Алматинской декларации 1991 года.
Внешняя политика
14 мая 2023 г. 21:06
Президент Совета ЕС: Азербайджан и Армения подтвердили приверженность Алматинской декларации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подтвердили приверженность Алматинской декларации 1991 года.

Как передает командированный в Брюссель корреспондент Report, об этом сказал председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель в своем заявлении по итогам трехсторонней встречи.

"Лидеры двух страны подтвердили приверженность Алматинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (площадью 29 800 квадратных километров) и Азербайджана (86 600 квадратных километров)", - заявил Ш.Мишель.

Окончательная делимитация границ между двумя странами будет согласована путем дальнейших переговоров, добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Şurasının Prezidenti: "Azərbaycan və Ermənistan “Alma-Ata Bəyannaməsi”nə sadiqliklərini bir daha təsdiqləyiblər"

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