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Президент: Сотрудничество с ЕС - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана

​Президент: Сотрудничество с ЕС - один из основных при

Президент Ильхам Алиев

"Азербайджан является активной страной-партнером Восточного партнерства".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на саммите стран Восточного партнерства в формате видеоконференции.

"Сотрудничество с Европейским Союзом - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана. У нас тесное сотрудничество со многими странами-членами Европейского Союза. Азербайджан подписал документы о стратегическом партнерстве с 9 членами Европейского Союза. Мы находимся на заключительной стадии переговоров по новому соглашению о партнерстве с Европейским Союзом. 90 процентов текста уже согласовано. Два года назад в Брюсселе между Азербайджаном и Европейским Союзом был парафирован документ "Приоритеты партнерства", в котором подчеркивается приверженность обеих сторон принципам независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ", - сказал Президент.

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