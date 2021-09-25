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Президент: Сотрудничество Баку и Ашхабада поднялось на уровень стратегического партнерства

Президент: Сотрудничество Баку и Ашхабада поднялось на уровень стратегического партнерства "Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном исходят из воли наших братских народов, тесно связанных друг с другом общими национальными и моральными ценностями".
Внешняя политика
25 сентября 2021 г. 16:02
Президент: Сотрудничество Баку и Ашхабада поднялось на уровень стратегического партнерства
Ильхам Алиев

"Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном исходят из воли наших братских народов, тесно связанных друг с другом общими национальными и моральными ценностями".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

"С удовлетворением хочу отметить, что за годы независимости традиционные узы дружбы и добрососедства между нашими странами и народами еще больше укрепились, а взаимовыгодное сотрудничество поднялось на уровень стратегического партнерства и приобрело новое содержание.

Верю, что наши межгосударственные отношения, основанные на прочном фундаменте, а также двустороннее и многостороннее сотрудничество, обладающее богатым потенциалом, будут и впредь, динамично и последовательно развиваясь, служить интересам наших народов", - говорится в тексте поздравления президента.

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Версия на английском языке Azerbaijani-Turkmen cooperation rises to level of strategic partnership: Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında əməkdaşlıq strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib"

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