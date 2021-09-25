Президент: Сотрудничество Баку и Ашхабада поднялось на уровень стратегического партнерства

"Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном исходят из воли наших братских народов, тесно связанных друг с другом общими национальными и моральными ценностями".

"Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном исходят из воли наших братских народов, тесно связанных друг с другом общими национальными и моральными ценностями".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

"С удовлетворением хочу отметить, что за годы независимости традиционные узы дружбы и добрососедства между нашими странами и народами еще больше укрепились, а взаимовыгодное сотрудничество поднялось на уровень стратегического партнерства и приобрело новое содержание.

Верю, что наши межгосударственные отношения, основанные на прочном фундаменте, а также двустороннее и многостороннее сотрудничество, обладающее богатым потенциалом, будут и впредь, динамично и последовательно развиваясь, служить интересам наших народов", - говорится в тексте поздравления президента.