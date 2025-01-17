Президент: Более 80 процентов потребляемого Грузией природного газа имеет азербайджанское происхождение

Более 80 процентов потребляемого Грузией природного газа имеет азербайджанское происхождение.

Более 80 процентов потребляемого Грузией природного газа имеет азербайджанское происхождение.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

"Сегодня совместно реализуемые нами нефтегазовые проекты составляют основу энергетической безопасности многих стран. Достаточно сказать, что в настоящее время Азербайджан экспортирует свой природный газ в 11 стран транзитом через Грузию, и экспорт с каждым годом растет. В прошлом году он достиг 25 миллиардов кубометров, и 10 процентов этого объема - 10 процентов нашего общего экспорта - приходится на долю Грузии", - отметил глава государства.

Президет также отметил, что в этом году будут введены в эксплуатацию новые газовые месторождения.

"По предоставленной мне информации, более 80 процентов потребляемого Грузией природного газа имеет азербайджанское происхождение. То есть это действительно очень большой проект, имеющий особую важность, и география экспорта нашего газа будет постепенно расширяться. В этом году будут введены в эксплуатацию наши новые газовые месторождения. Есть новые открытые месторождения, которые будут задействованы в следующем и последующие годы. Поэтому экспорт природного газа должен и будет увеличиваться", - сказал он.