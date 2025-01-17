Президент: Более 80 процентов потребляемого Грузией природного газа имеет азербайджанское происхождение

Более 80 процентов потребляемого Грузией природного газа имеет азербайджанское происхождение.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.
"Сегодня совместно реализуемые нами нефтегазовые проекты составляют основу энергетической безопасности многих стран. Достаточно сказать, что в настоящее время Азербайджан экспортирует свой природный газ в 11 стран транзитом через Грузию, и экспорт с каждым годом растет. В прошлом году он достиг 25 миллиардов кубометров, и 10 процентов этого объема - 10 процентов нашего общего экспорта - приходится на долю Грузии", - отметил глава государства.
Президет также отметил, что в этом году будут введены в эксплуатацию новые газовые месторождения.
"По предоставленной мне информации, более 80 процентов потребляемого Грузией природного газа имеет азербайджанское происхождение. То есть это действительно очень большой проект, имеющий особую важность, и география экспорта нашего газа будет постепенно расширяться. В этом году будут введены в эксплуатацию наши новые газовые месторождения. Есть новые открытые месторождения, которые будут задействованы в следующем и последующие годы. Поэтому экспорт природного газа должен и будет увеличиваться", - сказал он.