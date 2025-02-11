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Президент Сомали направился с официальным визитом в Азербайджан

Президент Сомали направился с официальным визитом в Азербайджан Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд сегодня вылетел с визитом в Азербайджан.
Внешняя политика
11 февраля 2025 г. 16:30
Президент Сомали направился с официальным визитом в Азербайджан

Президент Сомали сегодня вылетел с визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сомалийские СМИ.

"Президент Сомали Хасан Шейх Мoхамуд отправился с визитом в Азербайджан спустя восемь дней после того, как азербайджанская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчином Рафиевым посетила Могадишо. Это свидетельствует о росте дипломатического взаимодействия между двумя странами", — говорится в сообщении.

Представитель офиса премьер-министра Сомали Насра Башир Али опубликовала в соцсети X видеокадры, как Хасан Шейх Мохамуд садится на самолет перед вылетом в Азербайджан.

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Версия на английском языке ВидеоSomali president embarks on Azerbaijan visit
Версия на азербайджанском языке ВидеоSomali Prezidenti Azərbaycana rəsmi səfərə yola düşüb

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