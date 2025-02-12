Президент Сомали побывал в парке Победы в Баку

12 февраля президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд побывал в парке Победы в Баку.

12 февраля президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд побывал в парке Победы в Баку.

Как сообщает Report, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Сомали возложил венок к мемориальному памятнику Победы.

Затем высокому гостю была предоставлена подробная информация о парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне. Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.

Напомним, что открытие парка состоялось 8 ноября 2024 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.