Президент Сомали ознакомился с Сангачальским нефтяным терминалом

Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил Сангачальский нефтяной терминал.

Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил Сангачальский нефтяной терминал.

Как сообщает Report, знакомство с терминалом началось с уникального для региона Каспийского энергетического центра, который был открыт президентом Ильхамом Алиевым в 2005 году.

Гостю была предоставлена подробная информация о хронологии нефтяной истории республики. Было отмечено, что нефтегазовая промышленность имеет для Азербайджана не только экономическую ценность, но и является источником национальной гордости.

Центр наглядно отражает более чем 150-летнюю историю нефтегазовой промышленности Азербайджана. Интересно, что первая в мире нефтяная скважина была пробурена механическим способом в 1847 году на территории Биби-Эйбата. До XIX века на долю Азербайджана приходилась половина всей добываемой в мире нефти.

Президент Сомали и сопровождающие его лица также осмотрели образцы нефти, добытой из различных месторождений. Затем был показан видеоролик об истории нефти Азербайджана и проекте "Южный газовый коридор".

Сангачальский терминал, строительство которого началось в 2001 году, считается бьющимся сердцем нефтегазовой промышленности Азербайджана. Здесь принимается, перерабатывается, хранится и экспортируется сырая нефть и газ с азербайджанских месторождений на Каспии. Терминал может перерабатывать более 1,2 млн баррелей сырой нефти и более 40 млн кубометров газа в сутки.

Со своими системами экспорта нефти и газа Сангачальский терминал превращает Азербайджан в важный узел на пересечении Европы и Азии. Высокому гостю также подробно рассказали о работах, проводимых в рамках проектов "Шахдениз-2" и расширения Южно-Кавказского газопровода.

Гостю были вручены памятные подарки. Затем президент Сомали совершил автобусную поездку по территории терминала Сангачал. Им была предоставлена подробная информация о технологических процессах на терминале.