Президент: Соглашение о зеленой энергии станет еще одним нашим вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы

"Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии" станет еще одним нашим общим вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.

"Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии" станет еще одним нашим общим вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на проходящем 17 декабря в Бухаресте пленарном заседании в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

Глава государства отметил, что данный документ является чрезвычайно важным соглашением для создания безопасности в области зеленой энергии.