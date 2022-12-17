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Президент: Соглашение о зеленой энергии станет еще одним нашим вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы

Президент: Соглашение о зеленой энергии станет еще одним нашим вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии" станет еще одним нашим общим вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.
Внешняя политика
17 декабря 2022 г. 13:29
Президент: Соглашение о зеленой энергии станет еще одним нашим вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы
Ильхам Алиев

"Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии" станет еще одним нашим общим вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на проходящем 17 декабря в Бухаресте пленарном заседании в связи с церемонией подписания "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии".

Глава государства отметил, что данный документ является чрезвычайно важным соглашением для создания безопасности в области зеленой энергии.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Agreement on strategic partnership in field of green energy will be our common contribution to Europe's energy security
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Yaşıl enerji ilə bağlı saziş bizim Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə daha bir töhfəmiz olacaq"

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