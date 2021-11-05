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Президент SOCAR: Азербайджано-грузинские отношения находятся на очень высоком уровне

Президент SOCAR: Азербайджано-грузинские отношения находятся на очень высоком уровне 16:48 "Сегодня мы можем с гордостью сказать, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан добился освобождения оккупированных земель".
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 17:30
Президент SOCAR: Азербайджано-грузинские отношения находятся на очень высоком уровне

"Сегодня мы можем с гордостью сказать, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева Азербайджан добился освобождения оккупированных земель".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на официальном приеме в посольстве Азербайджана в Тбилиси по случаю 8 ноября – Дня Победы.

Р.Абдуллаев отметил, что исторически Азербайджан и Грузия всегда поддерживали друг друга, являются дружественными и братскими государствами: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев с большим уважением относится к грузинскому государству и народу. Сегодня азербайджано-грузинские связи находятся на очень высоком уровне".

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Версия на английском языке SOCAR president: Azerbaijani-Georgian relations at very high level
Версия на азербайджанском языке SOCAR prezidenti: “Azərbaycan-Gürcüstan dostluq münasibətləri çox yüksək səviyyədədir”

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