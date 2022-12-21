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Президент: Со следующего года будут предприняты практические шаги для экспорта электроэнергии в Сербию

Президент: Со следующего года будут предприняты практические шаги для экспорта электроэнергии в Сербию Энергетический сектор является частью нашего сотрудничества. В последнее время эта сфера приобретает все большее значение. Природные ресурсы Азербайджана уже экспортируются по различным направлениям, в том числе на европейский континент, в том числе в сос
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 17:12
Президент: Со следующего года будут предприняты практические шаги для экспорта электроэнергии в Сербию

Энергетический сектор является частью нашего сотрудничества. В последнее время эта сфера приобретает все большее значение. Природные ресурсы Азербайджана уже экспортируются по различным направлениям, в том числе на европейский континент, в том числе в соседние с Сербией страны.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев cказал в заявлении для прессы после встречи один на один с Президентом Сербии Александром Вучичем.

Глава государства отметил, что имеются возможности для сотрудничества как в области природного газа, так и электроэнергии, проведены соответствующие переговоры. "Уверен, что с начала следующего года будут предприняты практические шаги для экспорта азербайджанской электроэнергии в Сербию", - отметил Президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Tangible steps to be taken to export Azerbaijan's electricity to Serbia starting next year, says President Aliyev 
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Gələn ildən Azərbaycanın elektrik enerjisinin Serbiyaya ixracı üçün əməli addımlar atılacaq"

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