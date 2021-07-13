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Президент: Сложные глобальные вызовы увеличили важность Движения неприсоединения

Президент: Сложные глобальные вызовы увеличили важность Движения неприсоединения "В этом году исполняется 60 лет со дня основания Движения неприсоединения, второго по величине политического института после Генеральной Ассамблеи ООН. Движение неприсоединения основано на укреплении мира и глобальной солидарности, сложные глобальные вызо
Внешняя политика
13 июля 2021 г. 16:31
Президент: Сложные глобальные вызовы увеличили важность Движения неприсоединения
Ильхам Алиев

"В этом году исполняется 60 лет со дня основания Движения неприсоединения, второго по величине политического института после Генеральной Ассамблеи ООН. Движение неприсоединения основано на укреплении мира и глобальной солидарности, сложные глобальные вызовы увеличили важность нашего Движения".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеообращении на промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения.

"Исторические "Бандунгские принципы", которые способствуют уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также невмешательству во внутренние дела других стран, полностью соответствуют приоритетам внешней политики Азербайджана. В 2016 году единогласным решением всех стран-участниц нам было поручено председательство в Движении неприсоединения в 2019-2022 гг.

В октябре 2019 года Азербайджан успешно организовал XVIII Саммит Движения неприсоединения в Баку, и мы взяли на себя председательство. В своем выступлении на саммите я подчеркнул, что Азербайджан предпримет практические шаги для защиты законных интересов стран Движения неприсоединения на международной арене, защиты справедливости и международного права", - заявил президент.

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Версия на английском языке President: Complex global challenges further increased relevance of our Movement
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Mürəkkəb qlobal çətinliklər Hərəkatımızın əhəmiyyətini daha da artırıb"

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