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Президент Словении поздравила президента Ильхама Алиева по случаю Дня независимости

Президент Словении поздравила президента Ильхама Алиева по случаю Дня независимости Президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар направила президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 20:19
Президент Словении поздравила президента Ильхама Алиева по случаю Дня независимости

Президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар направила президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

От имени граждан Республики Словения и от себя лично передаю Вам искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, выражаю наилучшие пожелания развития и благополучия Вашей страны.

С удовлетворением отмечаю дружественные отношения между нашими странами. Словенско-азербайджанское партнерство значительно упрочилось на взаимовыгодной основе.

Словения, как непостоянный член Совета Безопасности ООН в 2024-2025 годах, будет наращивать усилия, направленные на укрепление международного мира, стабильности и сосуществования народов.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении"

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Версия на азербайджанском языке Sloveniyanın dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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