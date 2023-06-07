Президент Словении поздравила президента Ильхама Алиева по случаю Дня независимости

Президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар направила президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Как передает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство!
От имени граждан Республики Словения и от себя лично передаю Вам искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, выражаю наилучшие пожелания развития и благополучия Вашей страны.
С удовлетворением отмечаю дружественные отношения между нашими странами. Словенско-азербайджанское партнерство значительно упрочилось на взаимовыгодной основе.
Словения, как непостоянный член Совета Безопасности ООН в 2024-2025 годах, будет наращивать усилия, направленные на укрепление международного мира, стабильности и сосуществования народов.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении"