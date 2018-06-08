Президент Словении поздравил Ильхама Алиева

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Республики Словения Борут Пахор направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Разрешите сердечно поздравить Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, пожелать Вашей стране всестороннего развития и благосостояния. Мне особенно приятно поздравить Вас с очень важным для Вашей страны юбилеем - 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.

С большим удовлетворением вспоминаем проведенные в 2011 году во время Вашего официального визита в Словению переговоры, которые придали импульс дальнейшему укреплению дружественных отношений и партнерства между нашими странами. Уверен, что Словения и Азербайджан, внося вклад в мир, стабильность и взаимопонимание на планете, и впредь будут расширять и развивать двусторонние связи.

Уважаемый господин президент, прошу принять мое высочайшее почтение".