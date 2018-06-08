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    Президент Словении поздравил Ильхама Алиева

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Республики Словения Борут Пахор направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент.

    Разрешите сердечно поздравить Вас с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, пожелать Вашей стране всестороннего развития и благосостояния. Мне особенно приятно поздравить Вас с очень важным для Вашей страны юбилеем - 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.

    С большим удовлетворением вспоминаем проведенные в 2011 году во время Вашего официального визита в Словению переговоры, которые придали импульс дальнейшему укреплению дружественных отношений и партнерства между нашими странами. Уверен, что Словения и Азербайджан, внося вклад в мир, стабильность и взаимопонимание на планете, и впредь будут расширять и развивать двусторонние связи.

    Уважаемый господин президент, прошу принять мое высочайшее почтение".

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