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Президент Словении направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Президент Словении направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Президент Республики Словения Борут Пахор направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени народа Словении и от себя лично искренне поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики, рад передать наилучшие пожелания всестороннего развития и процветания Вашей стране.

Разрешите выразить нашу солидарность с народом Азербайджана в этот трудный период, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19. Наша совместная борьба с пандемией еще раз подтверждает важность сотрудничества и солидарности на международной арене.

Уверен, что отношения между нашими странами будут и дальше развиваться в дружеской атмосфере в общих интересах, внесут вклад в укрепление мира, стабильности и взаимопонимания в регионе и за его пределами.

Уважаемый господин президент, прошу принять мое глубочайшее почтение".

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