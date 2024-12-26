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Президент Словакии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Словакии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву Президент Словакии Петер Пеллегрини направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 16:49
Президент Словакии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Словакии Петер Пеллегрини направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Господин президент.

С чувством глубокой скорби воспринял известие о трагической гибели и ранении большого количества людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

От имени граждан Словацкой Республики и от себя лично с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, гражданам Азербайджана, а также семьям и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым".

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Версия на азербайджанском языке Slovakiya Prezidenti İlham Əliyevə başsağlığı verib

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