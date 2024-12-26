Президент Словакии выразил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Словакии Петер Пеллегрини направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Словакии Петер Пеллегрини направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Господин президент.

С чувством глубокой скорби воспринял известие о трагической гибели и ранении большого количества людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

От имени граждан Словацкой Республики и от себя лично с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, гражданам Азербайджана, а также семьям и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым".