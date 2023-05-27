Президент Словакии поздравила Ильхама Алиева

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент!
От имени граждан Словацкой Республики и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником Вашей страны - Днем независимости.
Уверена, что изменение климата, связанные с этим социальные и экономические вызовы, дефицит энергии, гибридные угрозы, а также ряд факторов, угрожающих глобальной безопасности, сейчас создают большую необходимость в международном сотрудничестве, чем когда-либо.
Уважаемый господин президент, желаю Вам и гражданам Азербайджана мира, развития, благополучия, прогресса. Верю, что развитие отношений между нашими странами будет успешно продолжаться по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, во благо наших народов".