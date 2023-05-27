Президент Словакии поздравила Ильхама Алиева

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент!

От имени граждан Словацкой Республики и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником Вашей страны - Днем независимости.

Уверена, что изменение климата, связанные с этим социальные и экономические вызовы, дефицит энергии, гибридные угрозы, а также ряд факторов, угрожающих глобальной безопасности, сейчас создают большую необходимость в международном сотрудничестве, чем когда-либо.

Уважаемый господин президент, желаю Вам и гражданам Азербайджана мира, развития, благополучия, прогресса. Верю, что развитие отношений между нашими странами будет успешно продолжаться по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, во благо наших народов".