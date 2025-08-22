О нас

Президент: Швейная фабрика в Ханкенди - большой подарок от братского узбекского народа Карабахскому региону

Швейная фабрика в Ханкенди - очень большой подарок от братского узбекского народа возрождающемуся Карабахскому региону.
Внешняя политика
22 августа 2025 г. 15:33
В настоящее время на крупной швейной фабрике, созданной по инициативе Шавката Миромоновича [Мирзиёева], трудится более двухсот человек. Подавляющее большинство их – женщины, и в результате расширения фабрики число сотрудников увеличится в несколько раз.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

"Это очень большой дар братского узбекского народа Азербайджану и возрождающемуся Карабахскому региону", - подчеркнул глава государства.

