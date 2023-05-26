Президент Швейцарии поздравил лидера Азербайджана

Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Ваше превосходительство!
Рад от имени Федерального совета и граждан Швейцарии передать Вам и Вашим соотечественникам поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.
Пользуясь случаем, желаю Вашим гражданам и Вашей стране будущего, полного счастья и благополучия.
Уверен, что в предстоящие годы мы сможем еще больше расширить двусторонние связи.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".