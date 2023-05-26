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Президент Швейцарии поздравил лидера Азербайджана

Президент Швейцарии поздравил лидера Азербайджана Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
26 мая 2023 г. 19:26
Президент Швейцарии поздравил лидера Азербайджана

Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство!

Рад от имени Федерального совета и граждан Швейцарии передать Вам и Вашим соотечественникам поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости.

Пользуясь случаем, желаю Вашим гражданам и Вашей стране будущего, полного счастья и благополучия.

Уверен, что в предстоящие годы мы сможем еще больше расширить двусторонние связи.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении".

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Версия на английском языке Swiss President Berset congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке İsveçrə Prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısını təbrik edib

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