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Президент: Шушинская декларация - показатель единства Азербайджана и Турции во всех сферах

Президент: Шушинская декларация - показатель единства Азербайджана и Турции во всех сферах Шушинская декларация, подписанная в июне прошлого года президентами Азербайджана и Турции является наглядным примером братства и сотрудничества двух стран и народов.
Внешняя политика
29 апреля 2022 г. 12:20
Президент: Шушинская декларация - показатель единства Азербайджана и Турции во всех сферах

Шушинская декларация, подписанная в июне прошлого года президентами Азербайджана и Турции является наглядным примером братства и сотрудничества двух стран и народов.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на проведенной 29 апреля в Университете АДА Международной конференции на тему «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

"Этим документом мы оформили наше сотрудничество во всех форматах. Подписав Шушинскую декларацию, мы заявили всему миру о своем единстве с Турцией, как на словах, так и на деле", - заявил Ильхам Алиев, подчеркнув, что Азербайджан и Турция являются союзниками во всех направлениях, в том числе в военной сфере и в области оборонной промышленности.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Shusha declaration demonstrates that Azerbaijan and Turkey are together by word and by signature

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