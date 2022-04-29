Президент: Шушинская декларация - показатель единства Азербайджана и Турции во всех сферах

Шушинская декларация, подписанная в июне прошлого года президентами Азербайджана и Турции является наглядным примером братства и сотрудничества двух стран и народов.

Шушинская декларация, подписанная в июне прошлого года президентами Азербайджана и Турции является наглядным примером братства и сотрудничества двух стран и народов.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на проведенной 29 апреля в Университете АДА Международной конференции на тему «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

"Этим документом мы оформили наше сотрудничество во всех форматах. Подписав Шушинскую декларацию, мы заявили всему миру о своем единстве с Турцией, как на словах, так и на деле", - заявил Ильхам Алиев, подчеркнув, что Азербайджан и Турция являются союзниками во всех направлениях, в том числе в военной сфере и в области оборонной промышленности.