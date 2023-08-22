Президент Шавкат Мирзиёев: Узбекистан всегда радуется успехам Азербайджана

Мы всегда, как близкие соседи, близкие страны, гордимся, радуемся успехам Азербайджана.
Как передает Report, об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Президент Узбекистана подчеркнул, что в Узбекистане гордятся авторитетом Азербайджана на международной арене, в целом, его достижениями за последние годы во всех направлениях. "Так что, мы, как близкие соседи, очень радуемся и желаем успехов", - отметил Шавкат Мирзиёев.