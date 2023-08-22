Президент Шавкат Мирзиёев: Узбекистан всегда радуется успехам Азербайджана

Мы всегда, как близкие соседи, близкие страны, гордимся, радуемся успехам Азербайджана.

Мы всегда, как близкие соседи, близкие страны, гордимся, радуемся успехам Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Узбекистана подчеркнул, что в Узбекистане гордятся авторитетом Азербайджана на международной арене, в целом, его достижениями за последние годы во всех направлениях. "Так что, мы, как близкие соседи, очень радуемся и желаем успехов", - отметил Шавкат Мирзиёев.