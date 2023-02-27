Президент: Сферы, где у нас еще не очень активно идут дела, тоже не остаются вне нашего внимания

Президент: Сферы, где у нас еще не очень активно идут дела, тоже не остаются вне нашего внимания

Сферы деятельности, которые нас объединяют, - если мы начнем их перечислять, наверное, потребуется много времени. Скорее можно перечислить те сферы, где у нас еще не очень активно идут дела. Но и это не остается вне нашего внимания.

https://static.report.az/photo/8fd4bd6d-5c52-3ec5-9554-c190ef9cccb3.jpg https://static.report.az/photo/8fd4bd6d-5c52-3ec5-9554-c190ef9cccb3.jpg Ильхам Алиев