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Президент: Сферы, где у нас еще не очень активно идут дела, тоже не остаются вне нашего внимания

Президент: Сферы, где у нас еще не очень активно идут дела, тоже не остаются вне нашего внимания Сферы деятельности, которые нас объединяют, - если мы начнем их перечислять, наверное, потребуется много времени. Скорее можно перечислить те сферы, где у нас еще не очень активно идут дела. Но и это не остается вне нашего внимания.
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 22:02
Президент: Сферы, где у нас еще не очень активно идут дела, тоже не остаются вне нашего внимания
Ильхам Алиев

Сферы деятельности, которые нас объединяют, - если мы начнем их перечислять, наверное, потребуется много времени. Скорее можно перечислить те сферы, где у нас еще не очень активно идут дела. Но и это не остается вне нашего внимания.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

"Поэтому и в традиционных сферах взаимодействия - политический диалог, энергетика, транспорт, торговля, гуманитарное сотрудничество, и в сферах, которые мы должны подтянуть до уровня союзнического взаимодействия, также рассчитываем на серьезные взаимные шаги", - добавил глава государства.

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