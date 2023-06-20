Президент Северной Македонии: Мы будем дальше развивать двусторонние отношения с Азербайджаном

"Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить уверенность в том, что в предстоящий период мы будем продолжать развивать двусторонние связи между Республикой Северная Македония и Азербайджанской Республикой для укрепления отношений в политической и

"Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить уверенность в том, что в предстоящий период мы будем продолжать развивать двусторонние связи между Республикой Северная Македония и Азербайджанской Республикой для укрепления отношений в политической и экономической плоскости, а также расширения сотрудничества в ряде сфер, представляющих взаимный интерес".

Как сообщает Report , об этом говорится в письме президента Северной Македонии Стево Пендаровского, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Рад от имени граждан Республики Северная Македония и от себя лично сердечно поздравить Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики – Днем независимости и передать наилучшие пожелания благополучия Вашей стране.

Разрешите выразить заинтересованность в проведении с Вами в ближайшем будущем двусторонней встречи для обмена мнениями", - отмечается в письме.