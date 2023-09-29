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Президент Северного Кипра выразил соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

Президент Северного Кипра выразил соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар выразил соболезнования в связи с кончиной председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, депутата Ганиры Пашаевой.
Внешняя политика
29 сентября 2023 г. 11:09
Президент Северного Кипра выразил соболезнования в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар выразил соболезнования в связи с кончиной председателя комитета по культуре Милли Меджлиса, депутата Ганиры Пашаевой.

Как сообщает Report, об этом он написал в социальной сети "Х".

"С глубокой скорбью узнал о кончине неутомимой защитницы Азербайджана и тюркского мира, с особой любовью относящейся к Турецкой Республике Северного Кипра, депутата азербайджанского парламента Ганиры Пашаевой. Да упокоит Всевышний ее душу. Выражаю соболезнования ее семье и близким", - написал Э.Татар.

Отметим, что председатель комитета Милли Меджлиса по культуре, депутат Ганира Пашаева скончалась 28 сентября в реанимационном отделении Центральной клинической больницы, где проходила лечение.

Депутат была помещена в реанимационное отделение Центральной клинической больницы 23 сентября в связи с ухудшением состояния здоровья.

Несмотря на все необходимые меры, предпринятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти жизнь Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, не удалось.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Kipr Prezidenti Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

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