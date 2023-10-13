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Президент Северного Кипра встретился со студентами Университета ADA

Президент Северного Кипра встретился со студентами Университета ADA Находящийся с визитом в Баку президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар провел встречу со студентами Университета АДА.
Внешняя политика
13 октября 2023 г. 17:34
Президент Северного Кипра встретился со студентами Университета ADA

Находящийся с визитом в Баку президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар провел встречу со студентами Университета ADA.

Как сообщает Report, в мероприятии также приняли участие посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, турецкие бизнесмены, студенты и представители медиа.

Выступивший на мероприятии президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар проинформировал студентов об истории, культуре, географическом расположении страны.

Мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов между президентом и студентами.

Отметим, что встреча была организована Университетом ADA.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞimali Kipr prezidenti ADA Universitetində tələbələrlə görüşüb

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