Президент Северного Кипра: Разорвать наши узы с Турцией и Азербайджаном не удастся

Разорвать наши узы с Турцией и Азербайджаном не удастся.

Разорвать наши узы с Турцией и Азербайджаном не удастся.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар во время выступления на официальном банкете в его честь.

"Мы, как дети одного народа, объединенного судьбой, вместе с Турцией всегда будем рядом с Азербайджаном. Мы очень довольны углублением отношений между Турцией, Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра. Наши совместные действия - надежда на будущее. Я надеюсь, что наши отношения во всех областях будут продолжать расти", - сказал Э.Татар.