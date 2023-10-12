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Президент Северного Кипра: Разорвать наши узы с Турцией и Азербайджаном не удастся

Президент Северного Кипра: Разорвать наши узы с Турцией и Азербайджаном не удастся Разорвать наши узы с Турцией и Азербайджаном не удастся.
Внешняя политика
12 октября 2023 г. 20:16
Президент Северного Кипра: Разорвать наши узы с Турцией и Азербайджаном не удастся

Разорвать наши узы с Турцией и Азербайджаном не удастся.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар во время выступления на официальном банкете в его честь.

"Мы, как дети одного народа, объединенного судьбой, вместе с Турцией всегда будем рядом с Азербайджаном. Мы очень довольны углублением отношений между Турцией, Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра. Наши совместные действия - надежда на будущее. Я надеюсь, что наши отношения во всех областях будут продолжать расти", - сказал Э.Татар.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Kiprin Prezidenti: "Türkiyə və Azərbaycanla bağlarımızı qoparmaq mümkün olmayacaq"

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