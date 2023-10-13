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Президент Северного Кипра посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Президент Северного Кипра посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле.
Внешняя политика
13 октября 2023 г. 10:11
Президент Северного Кипра посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле.

Как сообщает Report, затем делегация посетила Аллею шехидов в Баку. Гости почтили память шехидов, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам.

Делегация также посетила Монумент турецким воинам на Аллее шехидов.

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Версия на английском языке ФотоPresident of Northern Cyprus visits Alleys of Honor and Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоŞimali Kipr Prezidenti Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib - YENİLƏNİB

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