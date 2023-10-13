Президент Северного Кипра посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле.

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле.

Как сообщает Report, затем делегация посетила Аллею шехидов в Баку. Гости почтили память шехидов, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам.

Делегация также посетила Монумент турецким воинам на Аллее шехидов.